Williams Companies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Williams Companies hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Williams Companies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.22 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch