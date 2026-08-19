Willfar Information Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Willfar Information Technology A hat am 16.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.11 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.340 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 534.9 Millionen CNY – eine Minderung von 34.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 812.5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch