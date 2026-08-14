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14.08.2026 06:37:00
Willamette Valley Vineyards hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Willamette Valley Vineyards liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Willamette Valley Vineyards die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Willamette Valley Vineyards hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Willamette Valley Vineyards im vergangenen Quartal 10.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Willamette Valley Vineyards 10.2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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