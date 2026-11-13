WILL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WILL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11.38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19.99 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.87 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch