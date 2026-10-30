Will Semiconductor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Will Semiconductor äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.86 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.980 CNY je Aktie generiert.

Will Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.12 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch