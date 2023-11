Will Semiconductor-Aktie: Schweizer Börse erhält weiteren Zuwachs aus China

Das chinesische Unternehmen Will Semiconductor hat am Freitag Hinterlegungsscheine kotiert.

Es ist das siebte Unternehmen in diesem Jahr, das so genannte Global Depository Receipts (GDR) ausgegeben hat, wie die SIX mitteilte. Die chinesische Gesellschaft stellt den Angaben zufolge integrierte Schaltkreise her.

Will Semiconductor kotierte 31 Millionen GDR zu einem Angebotspreis von 14,35 US-Dollar je Anteilsschein. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös in der Höhe von rund 445 Millionen. Ein GDR entspreche einer A-Aktien des Unternehmens. Die A-Aktien wiederum seien an der Shanghaier Börse kotiert.

Seit Juli 2022 können sich chinesische Unternehmen an der SIX über das Handelssegment "China-Switzerland Stock Connect" kotieren lassen. Für die Hinterlegungsscheine gelten verkürzte Handelszeiten von 15.00 bis 17.40 Uhr. Gemäss Medienberichten ist das Investoren-Interesse allerdings sehr gering.

GDR sind nach dem Vorbild der "American Depository Receipts" (ADR) entwickelt worden und werden an ausländischen Börsen stellvertretend für die Original-Aktie gehandelt. Ein Hinterlegungsschein kann sich auf eine oder mehrere Aktien oder auch nur auf einen Aktienbruchteil beziehen.

