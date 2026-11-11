WILL GROUP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WILL GROUP hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48.88 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 37.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.37 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch