WILL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WILL präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32.43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20.18 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WILL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch