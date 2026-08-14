Wilh Wilhelmsen B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wilh Wilhelmsen B äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33.22 NOK gegenüber 61.41 NOK im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3.02 Milliarden NOK, gegenüber 3.26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch