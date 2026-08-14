Wilh Wilhelmsen A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wilh Wilhelmsen A hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33.22 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 61.41 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3.02 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 7.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wilh Wilhelmsen A 3.26 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch