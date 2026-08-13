Wilcon Depot, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wilcon Depot, lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 PHP. Im Vorjahresviertel waren 0.150 PHP je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wilcon Depot, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.81 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel waren 8.70 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch