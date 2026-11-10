Wilcon Depot, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wilcon Depot, liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wilcon Depot, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.13 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.170 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.43 Prozent auf 9.45 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.23 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch