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23.11.2026 06:37:00
Wikana hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Wikana präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0.85 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wikana 0.130 PLN je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 256.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53.3 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 15.0 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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