Wiit Az nominativa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wiit Az nominativa präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 EUR, nach 0.150 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.33 Prozent auf 39.8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Wiit Az nominativa 42.0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch