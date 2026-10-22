Wihlborgs Fastigheter Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wihlborgs Fastigheter Registered präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2.24 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wihlborgs Fastigheter Registered 1.58 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.24 Prozent auf 1.17 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.11 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1.71 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1.16 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch