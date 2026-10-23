Wihlborg Fastigheter Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wihlborg Fastigheter Un äusserte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.23 USD, nach 0.170 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 116.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch