Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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19.09.2026 13:02:51
Wieviel Österreich steckt im deutschen Volkswagen-Konzern?
VolkswagenWolfgang Porsche ist der starke Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht. Die Machtzentrale befindet sich nicht in Wolfsburg oder Stuttgart, sondern in SalzburgWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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