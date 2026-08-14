Wienerberger stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wienerberger hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Wienerberger hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.64 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.113 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1.62 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch