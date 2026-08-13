Wienerberger öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wienerberger hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Wienerberger 0.930 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wienerberger im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.41 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.25 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0.495 EUR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1.42 Milliarden EUR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch