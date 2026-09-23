Wiener Börse-Handel: So steht der ATX mittags

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.37 Prozent fester bei 6’946.04 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 195.110 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.012 Prozent stärker bei 6’921.19 Punkten, nach 6’920.37 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 7’018.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’921.19 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 2.21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 6’631.80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der ATX bei 6’545.85 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 4’641.44 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 29.79 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7’018.45 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3.00 Prozent auf 65.20 EUR), Erste Group Bank (+ 1.41 Prozent auf 122.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.97 Prozent auf 208.50 EUR), CA Immobilien (+ 0.66 Prozent auf 22.85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.32 Prozent auf 18.54 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil PORR (-6.12 Prozent auf 33.00 EUR), Wienerberger (-1.71 Prozent auf 17.80 EUR), STRABAG SE (-1.30 Prozent auf 106.00 EUR), Österreichische Post (-1.12 Prozent auf 30.80 EUR) und DO (-0.73 Prozent auf 189.20 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die PORR-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 186’225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.352 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch