Wiener Börse-Handel: So performt der ATX nachmittags

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr Gewinne in Höhe von 0.58 Prozent auf 6’477.01 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185.356 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.002 Prozent leichter bei 6’439.45 Punkten, nach 6’439.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’489.74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’391.64 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 3.28 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der ATX bei 6’934.55 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 6’300.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der ATX noch bei 4’674.39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.03 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell DO (+ 2.85 Prozent auf 205.50 EUR), Lenzing (+ 1.87 Prozent auf 10.90 EUR), Wienerberger (+ 1.55 Prozent auf 16.43 EUR), OMV (+ 1.51 Prozent auf 73.85 EUR) und voestalpine (+ 1.01 Prozent auf 41.92 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen CA Immobilien (-0.95 Prozent auf 20.80 EUR), Andritz (-0.37 Prozent auf 80.60 EUR), EVN (-0.17 Prozent auf 30.15 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 31.20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0.16 Prozent auf 64.40 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 197’006 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41.758 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch