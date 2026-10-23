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23.10.2026 12:26:38
Wiener Börse-Handel So performt der ATX am Freitagmittag
Der ATX notiert heute im Minus.
Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0.76 Prozent auf 6’216.61 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 188.409 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0.013 Prozent tiefer bei 6’263.13 Punkten, nach 6’263.95 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’206.22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’323.28 Zählern.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 5.19 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6’908.28 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 6’459.21 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 4’670.13 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.16 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 1.72 Prozent auf 73.80 EUR), CA Immobilien (+ 0.93 Prozent auf 21.70 EUR), Verbund (+ 0.60 Prozent auf 67.50 EUR), Palfinger (+ 0.57 Prozent auf 26.50 EUR) und Andritz (+ 0.39 Prozent auf 76.90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-3.77 Prozent auf 53.65 EUR), Lenzing (-2.83 Prozent auf 10.30 EUR), BAWAG (-1.56 Prozent auf 151.50 EUR), Erste Group Bank (-1.53 Prozent auf 103.10 EUR) und UNIQA Insurance (-1.53 Prozent auf 16.78 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 117’198 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43.351 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6.44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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