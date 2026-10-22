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22.10.2026 15:58:18
Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags
ATX Prime-Handel am Nachmittag.
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2.53 Prozent tiefer bei 3’140.30 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0.029 Prozent leichter bei 3’220.96 Punkten, nach 3’221.90 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’135.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’221.00 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 2.46 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3’388.14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’213.58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’311.14 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 18.14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 2.67 Prozent auf 6.16 EUR), CA Immobilien (+ 1.40 Prozent auf 21.80 EUR), Österreichische Post (+ 0.81 Prozent auf 31.10 EUR), Verbund (+ 0.53 Prozent auf 66.40 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0.26 Prozent auf 3.84 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-11.14 Prozent auf 153.20 EUR), Wolford (-8.72 Prozent auf 1.99 EUR), Erste Group Bank (-4.12 Prozent auf 107.00 EUR), FACC (-3.72 Prozent auf 13.44 EUR) und UBM Development (-3.33 Prozent auf 14.50 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 247’365 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 42.225 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.33 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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