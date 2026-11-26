Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 2.14 Prozent fester bei 6’157.80 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 182.536 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.014 Prozent auf 6’028.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’028.92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’193.79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’028.07 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0.764 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 6’270.26 Punkten bewertet. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 6’758.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der ATX bei 5’000.70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15.06 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7.74 Prozent auf 96.10 EUR), voestalpine (+ 4.51 Prozent auf 32.92 EUR), PORR (+ 3.32 Prozent auf 34.25 EUR), Erste Group Bank (+ 3.07 Prozent auf 107.60 EUR) und Palfinger (+ 2.72 Prozent auf 26.45 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Vienna Insurance (-0.96 Prozent auf 72.00 EUR), Verbund (-0.79 Prozent auf 69.30 EUR), EVN (+ 0.00 Prozent auf 30.25 EUR), Österreichische Post (+ 0.49 Prozent auf 31.05 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.54 Prozent auf 18.56 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 122’811 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 6.55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.18 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch