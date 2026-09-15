Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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15.09.2026 15:58:21
Wiener Börse-Handel So bewegt sich der ATX Prime nachmittags
Der ATX Prime kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.18 Prozent auf 3’313.31 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0.026 Prozent höher bei 3’320.23 Punkten, nach 3’319.37 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’322.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’283.83 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’316.35 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 3’162.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’318.73 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24.65 Prozent nach oben. Bei 3’392.50 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 2.59 Prozent auf 67.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.11 Prozent auf 154.60 EUR), voestalpine (+ 1.41 Prozent auf 44.62 EUR), Polytec (+ 1.22 Prozent auf 4.98 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.09 Prozent auf 73.90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Erste Group Bank (-1.75 Prozent auf 117.80 EUR), Lenzing (-1.41 Prozent auf 21.00 EUR), STRABAG SE (-0.93 Prozent auf 106.00 EUR) und FACC (-0.91 Prozent auf 15.28 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 227’601 Aktien gehandelt. Mit 47.391 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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