ATX Prime im Fokus 24.02.2026 15:58:54

Wiener Börse-Handel So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag

Wiener Börse-Handel So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag

Der ATX Prime verliert derzeit an Boden.

Wienerberger
25.67 CHF -7.38%
Kaufen Verkaufen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1.32 Prozent leichter bei 2’849.97 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent fester bei 2’888.15 Punkten in den Handel, nach 2’888.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’843.51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’890.21 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 2’740.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’431.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’043.71 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7.22 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2’907.38 Punkten. Bei 2’638.17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2.84 Prozent auf 94.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.14 Prozent auf 4.29 EUR), Marinomed Biotech (+ 1.69 Prozent auf 18.10 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.29 Prozent auf 54.90 EUR) und EVN (+ 1.03 Prozent auf 29.40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wienerberger (-7.86 Prozent auf 28.14 EUR), Wolford (-5.73 Prozent auf 2.96 EUR), Frequentis (-4.09 Prozent auf 70.40 EUR), Erste Group Bank (-3.26 Prozent auf 103.70 EUR) und Raiffeisen (-2.03 Prozent auf 41.50 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 548’967 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41.632 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.71 Prozent bei der OMV-Aktie an.

