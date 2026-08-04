Wiener Börse-Handel: Pluszeichen im ATX

Am Dienstag geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0.99 Prozent auf 6’648.20 Punkte nach oben. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 181.250 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.012 Prozent auf 6’583.57 Punkte an der Kurstafel, nach 6’582.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’583.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’664.63 Punkten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6’565.92 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 5’736.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4’518.74 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24.22 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’664.63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4.33 Prozent auf 144.60 EUR), voestalpine (+ 3.39 Prozent auf 48.20 EUR), Raiffeisen (+ 2.05 Prozent auf 62.20 EUR), Wienerberger (+ 1.83 Prozent auf 22.20 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.74 Prozent auf 117.10 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen OMV (-1.72 Prozent auf 62.90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.52 Prozent auf 29.15 EUR), Lenzing (-1.41 Prozent auf 24.40 EUR), EVN (-0.51 Prozent auf 29.35 EUR) und Verbund (-0.17 Prozent auf 58.55 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 158’005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43.817 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.42 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch