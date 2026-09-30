Wiener Börse-Handel: ATX zum Start freundlich

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.28 Prozent auf 6’953.88 Punkte zu. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 198.623 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’934.55 Punkten in den Handel, nach 6’934.55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6’934.55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’965.98 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0.126 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’786.58 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX mit 6’464.20 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’636.01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 29.94 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 2.09 Prozent auf 17.62 EUR), EVN (+ 1.40 Prozent auf 29.00 EUR), voestalpine (+ 1.25 Prozent auf 45.22 EUR), Verbund (+ 1.24 Prozent auf 65.20 EUR) und DO (+ 1.06 Prozent auf 189.80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-4.17 Prozent auf 207.00 EUR), OMV (-0.70 Prozent auf 70.90 EUR), Lenzing (-0.24 Prozent auf 20.40 EUR), Palfinger (-0.16 Prozent auf 30.35 EUR) und Andritz (-0.12 Prozent auf 84.10 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 14’127 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 49.100 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.38 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch