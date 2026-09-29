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Kursverlauf 29.09.2026 17:58:15

Wiener Börse-Handel ATX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Wiener Börse-Handel ATX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

So bewegte sich der ATX letztendlich.

BAWAG
180.60 EUR -2.43%
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Am Dienstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 1.11 Prozent auf 6’934.55 Punkte abwärts. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 196.480 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.008 Prozent auf 7’011.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’012.13 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 7’030.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’928.12 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6’786.58 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Wert von 6’351.75 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 4’646.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 29.58 Prozent zu. Bei 7’043.27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9.09 Prozent auf 216.00 EUR), Palfinger (+ 1.84 Prozent auf 30.40 EUR), EVN (+ 0.53 Prozent auf 28.60 EUR), Österreichische Post (+ 0.32 Prozent auf 31.15 EUR) und CA Immobilien (+ 0.22 Prozent auf 22.35 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-3.42 Prozent auf 44.66 EUR), Erste Group Bank (-2.61 Prozent auf 123.10 EUR), Wienerberger (-2.32 Prozent auf 17.26 EUR), OMV (-2.26 Prozent auf 71.40 EUR) und BAWAG (-2.06 Prozent auf 180.80 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 482’229 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47.818 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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