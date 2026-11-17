Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1.65 Prozent schwächer bei 6’521.88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194.070 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 6’631.34 Punkte an der Kurstafel, nach 6’631.09 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’521.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6’631.34 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der ATX bei 6’557.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’701.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’820.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 21.86 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1.35 Prozent auf 75.00 EUR), Wienerberger (+ 0.74 Prozent auf 16.33 EUR), CA Immobilien (+ 0.24 Prozent auf 20.90 EUR), DO (+ 0.00 Prozent auf 229.00 EUR) und PORR (-0.30 Prozent auf 33.10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-3.24 Prozent auf 113.40 EUR), Andritz (-2.99 Prozent auf 81.00 EUR), Palfinger (-2.73 Prozent auf 26.75 EUR), Verbund (-2.50 Prozent auf 70.20 EUR) und UNIQA Insurance (-2.24 Prozent auf 18.36 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 348’519 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45.021 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch