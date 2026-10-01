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Kursentwicklung im Fokus 01.10.2026 15:58:17

Wiener Börse-Handel ATX verbucht nachmittags Verluste

Wiener Börse-Handel ATX verbucht nachmittags Verluste

Der ATX gibt sich am Donnerstagnachmittag schwächer.

Lenzing
18.15 CHF -6.16%
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Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr 1.78 Prozent auf 6’733.69 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 196.271 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.085 Prozent tiefer bei 6’850.14 Punkten in den Handel, nach 6’856.00 Punkten am Vortag.

Bei 6’850.14 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’692.79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 3.04 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6’758.19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der ATX bei 6’386.81 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 01.10.2025, mit 4’699.72 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 25.82 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 0.85 Prozent auf 189.00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.50 Prozent auf 201.50 EUR), CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 21.80 EUR), BAWAG (-0.06 Prozent auf 178.80 EUR) und Andritz (-0.12 Prozent auf 83.50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-6.35 Prozent auf 19.48 EUR), Raiffeisen (-3.70 Prozent auf 59.80 EUR), Erste Group Bank (-3.55 Prozent auf 116.80 EUR), UNIQA Insurance (-3.36 Prozent auf 17.26 EUR) und voestalpine (-3.05 Prozent auf 43.84 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 294’757 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.818 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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