ATX 998663 / AT0000999982
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06.11.2026 12:26:26
Wiener Börse-Handel ATX verbucht am Mittag Abschläge
Der ATX bewegt sich am Freitagmittag im Minus.
Am Freitag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0.76 Prozent auf 6’462.03 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 188.392 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.076 Prozent auf 6’506.47 Punkte an der Kurstafel, nach 6’511.40 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’416.85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’532.16 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0.662 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der ATX noch bei 6’792.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6’744.66 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 4’767.33 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20.75 Prozent aufwärts. Bei 7’043.27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4.36 Prozent auf 115.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.66 Prozent auf 67.20 EUR), PORR (+ 0.62 Prozent auf 32.30 EUR), BAWAG (+ 0.43 Prozent auf 163.30 EUR) und Raiffeisen (+ 0.17 Prozent auf 59.05 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Verbund (-3.45 Prozent auf 72.75 EUR), Wienerberger (-2.70 Prozent auf 17.29 EUR), CA Immobilien (-2.33 Prozent auf 21.00 EUR), OMV (-2.20 Prozent auf 71.15 EUR) und Lenzing (-1.95 Prozent auf 12.06 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 260’315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43.079 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.67 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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