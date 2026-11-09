ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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09.11.2026 09:28:16
Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen
Beim ATX Prime lassen sich am Montagmorgen erneut Gewinne beobachten.
Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.23 Prozent höher bei 3’166.14 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 3’159.01 Punkte an der Kurstafel, nach 3’159.01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’175.34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’155.86 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Wert von 3’212.80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3’277.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2’361.33 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19.11 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1.39 Prozent auf 29.20 EUR), Rosenbauer (+ 1.32 Prozent auf 61.60 EUR), Erste Group Bank (+ 1.08 Prozent auf 112.70 EUR), Polytec (+ 0.96 Prozent auf 4.20 EUR) und Raiffeisen (+ 0.85 Prozent auf 59.05 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), AT S (AT&S) (-4.35 Prozent auf 101.20 EUR), Warimpex (-2.13 Prozent auf 0.46 EUR), Semperit (-1.14 Prozent auf 17.35 EUR) und ZUMTOBEL (-1.04 Prozent auf 3.80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 23’987 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43.312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.06 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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