Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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22.09.2026 09:28:18
Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start in der Gewinnzone
Anleger in Wien schicken den ATX Prime derzeit erneut ins Plus.
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.02 Prozent höher bei 3’380.81 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0.092 Prozent stärker bei 3’383.15 Punkten, nach 3’380.05 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’377.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’388.44 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3’261.96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3’241.86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’303.44 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 27.19 Prozent aufwärts. Bei 3’392.50 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 4.77 Prozent auf 63.70 EUR), PORR (+ 1.25 Prozent auf 36.45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.24 Prozent auf 73.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.18 Prozent auf 189.20 EUR) und DO (+ 1.06 Prozent auf 191.00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-3.37 Prozent auf 4.02 EUR), Polytec (-1.61 Prozent auf 4.89 EUR), UBM Development (-1.46 Prozent auf 16.90 EUR), Vienna Insurance (-1.40 Prozent auf 70.30 EUR) und voestalpine (-1.18 Prozent auf 45.34 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 21’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.59 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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