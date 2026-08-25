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Index im Fokus 25.08.2026 17:58:13

Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsende in der Gewinnzone

Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsende in der Gewinnzone

Der ATX Prime machte zum Handelsschluss Gewinne.

Mayr-Melnhof Karton
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Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0.87 Prozent höher bei 3’282.20 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.026 Prozent stärker bei 3’254.86 Punkten in den Handel, nach 3’254.00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’252.67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’292.44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’177.07 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Wert von 3’036.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’378.97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23.48 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4.81 Prozent auf 135.00 EUR), FACC (+ 3.31 Prozent auf 15.60 EUR), Rosenbauer (+ 3.00 Prozent auf 61.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.60 Prozent auf 29.60 EUR) und Raiffeisen (+ 2.53 Prozent auf 62.75 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-4.38 Prozent auf 22.90 EUR), Wolford (-2.91 Prozent auf 2.00 EUR), UBM Development (-1.18 Prozent auf 16.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.15 Prozent auf 77.20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0.65 Prozent auf 4.62 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 280’141 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47.313 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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