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Marktbericht 25.09.2026 17:58:15

Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht zum Handelsende Zuschläge

Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht zum Handelsende Zuschläge

So performte der ATX Prime am Freitag zum Handelsschluss.

OMV
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Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.84 Prozent auf 3’401.04 Punkte an. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.001 Prozent fester bei 3’372.71 Punkten, nach 3’372.68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’372.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’424.69 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 2.16 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’282.20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3’193.12 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’310.18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 27.95 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’434.00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4.36 Prozent auf 203.50 EUR), Polytec (+ 3.03 Prozent auf 5.44 EUR), Raiffeisen (+ 2.62 Prozent auf 64.70 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.44 Prozent auf 4.20 EUR) und Erste Group Bank (+ 2.24 Prozent auf 123.10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen OMV (-2.32 Prozent auf 71.60 EUR), Addiko Bank (-1.96 Prozent auf 25.00 EUR), FACC (-1.66 Prozent auf 15.44 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.00 Prozent auf 29.70 EUR) und Frequentis (-0.75 Prozent auf 65.90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 309’423 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 47.313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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