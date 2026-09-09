Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’494 -0.6%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’416 1.4%  Bitcoin 63’762 0.5%  Dollar 0.8100 0.1%  Öl 100.8 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel hätte ein Investment in Tether von vor 3 Jahren eingefahren
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Suche...
ETF Sparplan

BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime im Blick 09.09.2026 15:58:18

Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht nachmittags Verluste

Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht nachmittags Verluste

So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag.

BAWAG
178.10 EUR -0.72%
Kaufen Verkaufen

Um 15:39 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.91 Prozent schwächer bei 3’359.66 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.022 Prozent auf 3’389.63 Punkte an der Kurstafel, nach 3’390.37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’342.26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’391.37 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0.312 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’277.74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’966.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’322.18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’392.48 Punkte. Bei 2’489.01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 7.41 Prozent auf 2.32 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.04 Prozent auf 4.50 EUR), Telekom Austria (+ 1.59) Prozent auf 10.20 EUR), Verbund (+ 1.56 Prozent auf 61.95 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.44 Prozent auf 169.60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4.44 Prozent auf 4.30 EUR), Wienerberger (-3.36 Prozent auf 18.72 EUR), BAWAG (-2.32 Prozent auf 176.70 EUR), FACC (-2.19 Prozent auf 16.08 EUR) und voestalpine (-2.03 Prozent auf 45.30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 199’072 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48.401 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FACC AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten