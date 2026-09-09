Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht nachmittags Verluste

Um 15:39 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.91 Prozent schwächer bei 3’359.66 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.022 Prozent auf 3’389.63 Punkte an der Kurstafel, nach 3’390.37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’342.26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’391.37 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0.312 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’277.74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’966.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’322.18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’392.48 Punkte. Bei 2’489.01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 7.41 Prozent auf 2.32 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.04 Prozent auf 4.50 EUR), Telekom Austria (+ 1.59) Prozent auf 10.20 EUR), Verbund (+ 1.56 Prozent auf 61.95 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.44 Prozent auf 169.60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4.44 Prozent auf 4.30 EUR), Wienerberger (-3.36 Prozent auf 18.72 EUR), BAWAG (-2.32 Prozent auf 176.70 EUR), FACC (-2.19 Prozent auf 16.08 EUR) und voestalpine (-2.03 Prozent auf 45.30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 199’072 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48.401 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch