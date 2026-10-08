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Index-Performance 08.10.2026 15:58:16

Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächelt am Nachmittag

Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächelt am Nachmittag

Der ATX Prime verliert aktuell an Wert.

Erste Group Bank
100.56 CHF -1.94%
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Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.49 Prozent schwächer bei 3’228.53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.215 Prozent auf 3’237.54 Punkte an der Kurstafel, nach 3’244.52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’194.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’237.54 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 2.02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’390.37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’137.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2’350.06 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21.46 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 2.77 Prozent auf 64.85 EUR), OMV (+ 1.78 Prozent auf 74.20 EUR), EVN (+ 1.58 Prozent auf 29.00 EUR), Flughafen Wien (+ 1.14 Prozent auf 53.40 EUR) und Österreichische Post (+ 0.98 Prozent auf 31.00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-14.24 Prozent auf 10.72 EUR), Wolford (-10.62 Prozent auf 2.02 EUR), Warimpex (-7.63 Prozent auf 0.46 EUR), Raiffeisen (-2.51 Prozent auf 56.30 EUR) und Wienerberger (-2.13 Prozent auf 15.17 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 329’385 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 45.177 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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