Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain

Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0.25 Prozent höher bei 3’160.41 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.007 Prozent leichter bei 3’152.16 Punkten, nach 3’152.39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’177.21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’146.94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 3’295.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’181.80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’393.94 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.89 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 4.74 Prozent auf 17.00 EUR), Flughafen Wien (+ 3.47 Prozent auf 53.60 EUR), AMAG (+ 3.25 Prozent auf 31.80 EUR), STRABAG SE (+ 3.17 Prozent auf 104.20 EUR) und voestalpine (+ 2.47 Prozent auf 42.32 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Polytec (-10.61 Prozent auf 4.38 EUR), Wolford (-8.26 Prozent auf 2.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.33 Prozent auf 3.77 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3.19 Prozent auf 28.85 EUR) und OMV (-3.02 Prozent auf 73.85 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 401’195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42.108 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6.28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch