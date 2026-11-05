ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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05.11.2026 17:58:14
Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
Kaum bewegt zeigte sich der ATX Prime zum Handelsende.
Letztendlich schloss der ATX Prime den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 3’195.02 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 3’198.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’198.11 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’157.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’262.43 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’308.71 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’301.09 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 2’378.15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20.20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 8.57 Prozent auf 75.35 EUR), Lenzing (+ 7.14 Prozent auf 12.30 EUR), Wienerberger (+ 2.07 Prozent auf 17.77 EUR), Erste Group Bank (+ 1.35 Prozent auf 112.40 EUR) und Palfinger (+ 1.28 Prozent auf 27.70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-15.62 Prozent auf 110.20 EUR), Frequentis (-4.80 Prozent auf 59.50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.36 Prozent auf 66.10 EUR), Rosenbauer (-1.60 Prozent auf 61.40 EUR) und Raiffeisen (-1.59 Prozent auf 58.95 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 568’397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 41.642 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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