Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.88 Prozent leichter bei 3’360.39 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.022 Prozent auf 3’389.63 Punkte an der Kurstafel, nach 3’390.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’358.76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’391.37 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0.290 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’277.74 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 2’966.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der ATX Prime noch bei 2’322.18 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 26.42 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3.26 Prozent auf 4.12 EUR), Verbund (+ 1.80 Prozent auf 62.10 EUR), Flughafen Wien (+ 1.54 Prozent auf 52.80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0.91 Prozent auf 4.45 EUR) und OMV (+ 0.86 Prozent auf 70.65 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wienerberger (-2.12 Prozent auf 18.96 EUR), BAWAG (-2.10 Prozent auf 177.10 EUR), Palfinger (-2.01 Prozent auf 31.75 EUR), voestalpine (-1.95 Prozent auf 45.34 EUR) und Erste Group Bank (-1.78 Prozent auf 121.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 70’311 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48.401 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch