Wiener Börse-Handel ATX Prime nachmittags unter Druck

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 3.01 Prozent tiefer bei 3’229.36 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’328.96 Zählern und damit 0.020 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’329.63 Punkte).

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3’227.98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’330.31 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2.00 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der ATX Prime bei 3’390.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’191.43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der ATX Prime bei 2’350.94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21.49 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 3.39 Prozent auf 6.10 EUR), Warimpex (+ 3.32 Prozent auf 0.50 EUR), OMV (+ 2.25 Prozent auf 72.80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.22 Prozent auf 4.14 EUR) und Wolford (+ 0.89 Prozent auf 2.26 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Erste Group Bank (-5.50 Prozent auf 109.90 EUR), Andritz (-5.44 Prozent auf 79.90 EUR), BAWAG (-5.03 Prozent auf 168.10 EUR), AT S (AT&S) (-4.65 Prozent auf 215.50 EUR) und Raiffeisen (-4.58 Prozent auf 57.35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337’488 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 44.633 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch