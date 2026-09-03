Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Um 09:10 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.14 Prozent auf 3’324.93 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent fester bei 3’320.13 Punkten, nach 3’320.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’313.86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’325.07 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0.322 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 3’240.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3’012.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’291.74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 25.08 Prozent aufwärts. Bei 3’363.45 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 3.91 Prozent auf 4.25 EUR), voestalpine (+ 1.35 Prozent auf 45.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.22 Prozent auf 18.20 EUR), Semperit (+ 1.16 Prozent auf 17.50 EUR) und Vienna Insurance (+ 1.12 Prozent auf 72.40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-8.40 Prozent auf 2.18 EUR), AMAG (-1.81 Prozent auf 27.10 EUR), EVN (-1.56 Prozent auf 28.45 EUR), Rosenbauer (-1.22 Prozent auf 64.60 EUR) und Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16’874 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.702 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch