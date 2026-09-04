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Kursentwicklung im Fokus 04.09.2026 12:26:17

Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert am Freitagmittag

Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert am Freitagmittag

Der ATX Prime befindet sich am Freitag im Aufwind.

OMV
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Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.66 Prozent fester bei 3’362.08 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.028 Prozent auf 3’341.12 Punkte an der Kurstafel, nach 3’340.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’363.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’332.95 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0.792 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’276.71 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 04.06.2026, den Wert von 3’020.86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2’304.67 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 26.48 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’363.45 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11.56 Prozent auf 166.00 EUR), voestalpine (+ 2.82 Prozent auf 46.72 EUR), Wienerberger (+ 2.78 Prozent auf 19.20 EUR), DO (+ 2.24 Prozent auf 205.00 EUR) und PORR (+ 1.93 Prozent auf 37.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-2.52 Prozent auf 2.32 EUR), AMAG (-1.45 Prozent auf 27.10 EUR), Rosenbauer (-1.22 Prozent auf 64.60 EUR), Polytec (-1.18 Prozent auf 5.02 EUR) und UNIQA Insurance (-0.85 Prozent auf 18.58 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 125’481 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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