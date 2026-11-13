ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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13.11.2026 12:26:17
Wiener Börse-Handel: ATX Prime fester
Heute zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.36 Prozent fester bei 3’289.00 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.039 Prozent auf 3’276.06 Punkte an der Kurstafel, nach 3’277.33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3’261.70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’290.76 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 4.11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’252.82 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 3’314.07 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 2’435.77 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23.73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 4.30 Prozent auf 77.70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.45 Prozent auf 126.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.04 Prozent auf 4.00 EUR), Wienerberger (+ 1.95 Prozent auf 16.70 EUR) und Lenzing (+ 1.07 Prozent auf 11.32 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-8.26 Prozent auf 2.00 EUR), Rosenbauer (-6.25 Prozent auf 57.00 EUR), Warimpex (-6.24 Prozent auf 0.44 EUR), UBM Development (-2.99 Prozent auf 14.60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2.43 Prozent auf 3.62 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 283’570 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45.837 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.15 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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