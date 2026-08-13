Wiener Börse-Handel: ATX Prime fester

Am Donnerstag legt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0.23 Prozent auf 3’312.25 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 3’304.53 Punkte an der Kurstafel, nach 3’304.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’304.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’318.82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’179.31 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’909.21 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 2’361.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 38.89 Prozent auf 2.50 EUR), Semperit (+ 2.33 Prozent auf 15.40 EUR), Andritz (+ 1.47 Prozent auf 82.60 EUR), DO (+ 1.20 Prozent auf 210.00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.07 Prozent auf 123.20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-3.15 Prozent auf 160.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.30 Prozent auf 4.67 EUR), Frequentis (-1.56 Prozent auf 75.60 EUR), Polytec (-1.05 Prozent auf 4.72 EUR) und Lenzing (-0.85 Prozent auf 23.40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93’910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 46.731 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch