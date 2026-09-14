Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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14.09.2026 15:58:18
Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Nachmittag
Mit dem ATX Prime geht es am Montag abwärts.
Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.82 Prozent tiefer bei 3’317.28 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.053 Prozent auf 3’380.73 Punkte an der Kurstafel, nach 3’378.94 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’313.02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’381.70 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’316.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’085.80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 2’319.26 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 24.80 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’392.50 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 1.56 Prozent auf 65.20 EUR), Addiko Bank (+ 1.19 Prozent auf 25.50 EUR), OMV (+ 1.04 Prozent auf 72.60 EUR), Semperit (+ 0.83 Prozent auf 18.15 EUR) und STRABAG SE (+ 0.56 Prozent auf 106.80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-8.41 Prozent auf 152.40 EUR), Lenzing (-3.86 Prozent auf 21.15 EUR), Raiffeisen (-3.68 Prozent auf 64.05 EUR), Frequentis (-3.40 Prozent auf 65.40 EUR) und FACC (-3.30 Prozent auf 15.24 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 329’401 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47.391 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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