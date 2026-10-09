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Marktbericht 09.10.2026 17:58:15

Wiener Börse-Handel ATX Prime beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Wiener Börse-Handel ATX Prime beendet den Freitagshandel mit Verlusten

So bewegte sich der ATX Prime am Freitag schlussendlich

Telekom Austria
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Letztendlich beendete der ATX Prime den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 3’212.80 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 3’219.02 Punkten, nach 3’219.02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’246.31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’208.80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 2.50 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’368.58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’175.74 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der ATX Prime bei 2’364.52 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20.87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 5.19 Prozent auf 44.56 EUR), Wolford (+ 3.74 Prozent auf 2.22 EUR), Frequentis (+ 2.31 Prozent auf 66.50 EUR), FACC (+ 1.73 Prozent auf 14.14 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1.50 Prozent auf 4.06 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen PORR (-3.84 Prozent auf 30.05 EUR), AT S (AT&S) (-2.93 Prozent auf 215.00 EUR), OMV (-2.90 Prozent auf 71.95 EUR), Semperit (-2.87 Prozent auf 18.60 EUR) und Telekom Austria (-1.82 Prozent auf 8.62 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 406’552 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.963 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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