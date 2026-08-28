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Marktbericht 28.08.2026 17:58:11

Wiener Börse-Handel: ATX Prime beendet den Freitagshandel im Plus

Wiener Börse-Handel: ATX Prime beendet den Freitagshandel im Plus

So bewegte sich der ATX Prime am Freitag letztendlich

OMV
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Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1.56 Prozent stärker bei 3’335.76 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.010 Prozent höher bei 3’284.89 Punkten, nach 3’284.56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’336.71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’284.89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2.26 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’123.90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2’987.50 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der ATX Prime bei 2’322.60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 25.49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 15.75 Prozent auf 99.20 EUR), Wolford (+ 12.50 Prozent auf 2.34 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.04 Prozent auf 154.20 EUR), Semperit (+ 3.59 Prozent auf 17.30 EUR) und Rosenbauer (+ 3.50 Prozent auf 65.00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-2.22 Prozent auf 4.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.81 Prozent auf 76.10 EUR), Vienna Insurance (-0.84 Prozent auf 70.70 EUR), Lenzing (-0.65 Prozent auf 23.05 EUR) und UBM Development (-0.58 Prozent auf 17.00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 273’438 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48.751 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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