Wiener Börse-Handel: ATX Prime-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.40 Prozent stärker bei 3’419.73 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.001 Prozent höher bei 3’372.71 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’372.68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3’424.69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’372.71 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 2.72 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’282.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’193.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2’310.18 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28.65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 5.68 Prozent auf 5.58 EUR), ZUMTOBEL (+ 4.63 Prozent auf 4.29 EUR), Raiffeisen (+ 3.81 Prozent auf 65.45 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.33 Prozent auf 201.50 EUR) und Telekom Austria (+ 2.68 Prozent auf 9.59 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Rosenbauer (-2.47 Prozent auf 63.20 EUR), OMV (-1.64 Prozent auf 72.10 EUR), Flughafen Wien (-1.50 Prozent auf 52.60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.17 Prozent auf 29.65 EUR) und UBM Development (-0.58 Prozent auf 17.10 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55’950 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.313 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch